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100 днів Трампа. Що приніс американцям і світу «економічний бульдозер» президента США? Forbes Ukraine зібрав шість перших підсумків

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

5 хв читання

100 днів Трампа. Що приніс американцям і світу «економічний бульдозер» президента США? Forbes Ukraine зібрав шість перших підсумків /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

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Сьогодні, 29 квітня, виповнюється рівно 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа. Що ринкові та економічні показники кажуть про перші 100 днів його другої каденції? Підсумки від аналітичного відділу Forbes Ukraine

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