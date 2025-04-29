100 днів Трампа. Що приніс американцям і світу «економічний бульдозер» президента США? Forbes Ukraine зібрав шість перших підсумків

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Сьогодні, 29 квітня, виповнюється рівно 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа. Що ринкові та економічні показники кажуть про перші 100 днів його другої каденції? Підсумки від аналітичного відділу Forbes Ukraine
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