50 клиентов из Украины пользовались услугами лоббистов в США. Среди них – Зеленский, ГУР и ВСУ. Как устроено украинское политическое лобби в Вашингтоне

Американский лоббизм зародился еще в XIX веке. Этот термин популяризировал 18-й президент США Уллис Грант, которому в лобби отеля Willard в Вашингтоне досаждали люди, что-то просившие и продвигавшие себя, говорится в легенде на сайте отеля. За более чем 150 лет рынок лоббизма стал прозрачным и урегулированным и достиг объема более $2,3 млрд в год, по данным Bloomberg.

Два базовых закона – FARA и LDA – обязывают лоббистов регистрироваться, раскрывать клиента, вознаграждение и свою деятельность. Лоббистские услуги в США может заказать практически любой: от физического лица и ОО до частных компаний, госорганов и правительств стран. Больше всего на лобби в США с 2016-го потратились представители Китая – более $446 млн, по данным Open Secrets.