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Зеленський і лобізм США /Иллюстрация Shutterstock
Категория
Мир
Дата

Forbes Digital

50 клиентов из Украины пользовались услугами лоббистов в США. Среди них – Зеленский, ГУР и ВСУ. Как устроено украинское политическое лобби в Вашингтоне

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

8 хв читання

Forbes Ukraine исследовал, кто и как представляет интересы Киева на Капитолийском холме Фото Иллюстрация Shutterstock

Американские лоббисты готовы бесплатно адвокатировать интересы Украины. С кем они встречаются и какие цели преследуют? Разбор Forbes Ukraine.

Американский лоббизм зародился еще в XIX веке. Этот термин популяризировал 18-й президент США Уллис Грант, которому в лобби отеля Willard в Вашингтоне досаждали люди, что-то просившие и продвигавшие себя, говорится в легенде на сайте отеля. За более чем 150 лет рынок лоббизма стал прозрачным и урегулированным и достиг объема более $2,3 млрд в год, по данным Bloomberg.

Два базовых закона – FARA и LDA – обязывают лоббистов регистрироваться, раскрывать клиента, вознаграждение и свою деятельность. Лоббистские услуги в США может заказать практически любой: от физического лица и ОО до частных компаний, госорганов и правительств стран. Больше всего на лобби в США с 2016-го потратились представители Китая – более $446 млн, по данным Open Secrets.

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