50 клієнтів з України користувалися послугами лобістів у США. Серед них – Зеленський, ГУР та ЗСУ. Як влаштоване українське політичне лобі у Вашингтоні

Американський лобізм зародився ще у ХІХ столітті. Цей термін популяризував 18-й президент США Улліс Грант, якому у лобі готелю Willard у Вашингтоні докучали люди, які щось просили та просували себе, йдеться у легенді на сайті готелю. За понад 150 років ринок лобізму став прозорим та врегулюваним і досяг обсягу у понад $2,3 млрд на рік, за даними Bloomberg.

Два базових закони – FARA та LDA – зобов’язують лобістів реєструватися, розкривати клієнта, винагороду та свою діяльність. Лобістські послуги у США може замовити практично будь-хто: від фізичної особи та ГО до приватних компаній, держорганів та урядів країн. Найбільше на лобі у США з 2016-го витратились представники Китаю – понад $446 млн, за даними Open Secrets.