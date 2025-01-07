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Абрамович, владелец «яхты Путина», газовики и оппозиция в экзиле. Как россияне работают с лоббистами в США. Четыре истории

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

7 хв читання

Роман Абрамович, російський олігарх /Getty Images

Роман Абрамович, российский олигарх Фото Getty Images

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Как устроено российское лобби в США на начало 2025-го? Кто отстаивает интересы россиян? И почему к лоббизму вернулись российские нефтегазовые компании?

Российский лоббизм в США сократился с начала полномасштабной войны. В 2021 году в базе данных Минюста США было 11 активных клиентов из РФ, а пропагандистское агентство «РИА-Новости» тратило на лоббизм около $31 млн в год, по данным проекта Open Secrets.

К началу 2025-го количество российских заказов сократилось. В базе Минюста США всего четыре активных клиента, в базе Сената – два. Большинство из них связаны с олигархами, такими как Роман Абрамович и Эдуард Худайнатов.

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