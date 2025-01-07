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Абрамович, власник «яхти Путіна», газовики та опозиція в екзилі. Як росіяни працюють із лобістами в США. Чотири історії

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

7 хв читання

Роман Абрамович, російський олігарх /Getty Images

Роман Абрамович, російський олігарх Фото Getty Images

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Як влаштоване російське лобі у США на початок 2025-го? Хто відстоює інтереси росіян? І чому до лобізму повернулись російські нафтогазові компанії?

Російський лобізм у США скоротився з початку повномасштабної війни. У 2021 році в базі даних Мін’юсту США було 11 активних клієнтів із РФ, а пропагандистська агенція «РИА-Новости» витрачала на лобізм близько $31 млн на рік, за даними проєкту Open Secrets.

На початок 2025-го кількість російських замовлень скоротилася. У базі Мін’юсту США всього чотири активні клієнти, у базі Сенату – два. Більшість із них пов’язані з олігархами, такими як Роман Абрамович та Едуард Худайнатов.

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