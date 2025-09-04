Прослухати матеріал
После возвращения Дональда Трампа к власти в США украинские политические элиты, адвокационные и лоббистские группы стали больше внимания уделять религиозным аргументам в построении отношений с Америкой и консервативными американцами. Как это работает?
В конце августа в «Мистецькому арсеналі» в Киеве было многолюдно. На Национальный молитвенный завтрак под патронатом президента собралось более 1200 представителей украинской политической элиты, религиозных лидеров, военных и высокопоставленных гостей из США. Среди них был и Кит Келлог, спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины.
«Никогда не сдавайтесь! Поддерживать Украину – это America First!» – почти кричал в кулуарах в камеры медиа пастор Марк Бернс, называющий себя «пастором Трампа». Это уже его третий визит в Украину за последние четыре месяца. Накануне молитвенного завтрака Бернс получил орден «За заслуги» из рук президента Владимира Зеленского во время празднования Дня Независимости.
