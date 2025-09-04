Підписка від 49 грн
In Trump we trust. Як працює українське релігійне лобі у США – пʼять історій. Розбір Forbes Ukraine

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

7 хв читання

Трамп, пастор, Бернс, Пола Вайт-Кейн /Getty Images

Президент США Дональд Трамп в оточенні релігійних лідерів на День молитви 1 травня. У жовтому – пасторка Пола Вайт-Кейн, крайній праворуч – пастор Марк Бернс Фото Getty Images

Після повернення Дональда Трампа до влади в США українські політичні еліти, адвокаційні та лобістські групи почали більше уваги приділяти релігійним аргументам у побудові відносин з Америкою та консервативними американцями. Як це працює?

Наприкінці серпня у «Мистецькому арсеналі» в Києві було велелюдно. На Національний молитовний сніданок під патронатом президента зібралися понад 1200 представників української політичної еліти, релігійних лідерів, військових і високопоставлених гостей із США. Серед них був і Кіт Келлог, спецпредставник Дональда Трампа з питань України.

«Ніколи не здавайтесь! Підтримувати Україну – це America First!» – майже кричав у кулуарах в камери медіа пастор Марк Бернс, який називає себе «пастором Трампа». Це вже його третій візит до України за останні чотири місяці. Напередодні молитовного сніданку Бернс отримав орден «За заслуги» із рук президента Володимира Зеленського під час святкування Дня Незалежності.

