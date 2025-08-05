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По 60 000 атомных взрывов, как в Хиросиме. США и Россия имеют самые большие ядерные арсеналы в мире. Из чего они состоят? (Инфографика)

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

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Президент США Дональд Трамп пригрозил готовностью к ядерной войне в ответ на угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Сколько ядерного оружия у США и России? Спойлер: уже через год баланс может измениться

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США отправили две атомные подлодки ближе к берегам России, заявил 1 августа Дональд Трамп. Свое решение он объяснил ответом на ядерные угрозы Дмитрия Медведева, замглавы Совбеза РФ.

«Когда кто-то говорит о ядерном оружии, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», – сказал Трамп.

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