Президент США Дональд Трамп пригрозил готовностью к ядерной войне в ответ на угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Сколько ядерного оружия у США и России? Спойлер: уже через год баланс может измениться

США отправили две атомные подлодки ближе к берегам России, заявил 1 августа Дональд Трамп. Свое решение он объяснил ответом на ядерные угрозы Дмитрия Медведева, замглавы Совбеза РФ.

«Когда кто-то говорит о ядерном оружии, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», – сказал Трамп.