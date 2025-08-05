Президент США Дональд Трамп пригрозив готовністю до ядерної війни у відповідь на погрози експрезидента РФ Дмитра Медведєва. Скільки ядерної зброї мають США та Росія? Спойлер: уже за рік баланс може змінитись

США відправили два атомні підводні човни ближче до берегів Росії, заявив 1 серпня Дональд Трамп. Своє рішення він пояснив відповіддю на ядерні погрози Дмитра Медведєва, заступника голови Радбезу РФ.

«Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими. І ми повністю готові», – сказав Трамп.