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По 60 000 атомних вибухів, як у Хіросімі. США та Росія мають найбільші ядерні арсенали у світі. З чого вони складаються? (Інфографіка)

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

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Президент США Дональд Трамп пригрозив готовністю до ядерної війни у відповідь на погрози експрезидента РФ Дмитра Медведєва. Скільки ядерної зброї мають США та Росія? Спойлер: уже за рік баланс може змінитись

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США відправили два атомні підводні човни ближче до берегів Росії, заявив 1 серпня Дональд Трамп. Своє рішення він пояснив відповіддю на ядерні погрози Дмитра Медведєва, заступника голови Радбезу РФ.

«Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими. І ми повністю готові», – сказав Трамп.

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