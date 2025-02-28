Достучаться до Трампа (и не только). Компании из Украины платят сотни тысяч долларов лоббистам в США. Зачем это «Нафтогазу», «Киевстару», Ахметову и другим

Украинский бизнес потратил в прошлом году на американских лоббистов более $3,2 млн. Какие цели пытаются достичь наши предприниматели на Капитолийском холме?
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
«Молимся, чтобы все американцы объединились в поддержку новоизбранного президента [Трампа]», – написала компания американского лоббиста Брайана Балларда в ночь после выборов 6 ноября. Баллард – один из ключевых фандрейзеров кампании Трампа, по данным The New York Times, помог привлечь более $50 млн.
Со своего кошелька вложил более $250 000. Инвестиция окупилась быстро. 21 ноября Трамп номинировал на должность генпрокурора Пэм Бонди, партнера лоббистской компании Ballard Partners.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.