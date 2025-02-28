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Достучаться до Трампа (и не только). Компании из Украины платят сотни тысяч долларов лоббистам в США. Зачем это «Нафтогазу», «Киевстару», Ахметову и другим

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

9 хв читання

За 2023–2024 годы американские лоббисты получили более 50 заказов от украинских клиентов. Самый дорогой годовой контракт – $960 000 – у первоначального профсоюза НАЭК «Энергоатом» из Yorktown Solutions. /Shutterstock

За 2023–2024 годы американские лоббисты получили более 50 заказов от украинских клиентов. Самый дорогой годовой контракт – $960 000 – у первоначального профсоюза НАЭК «Энергоатом» из Yorktown Solutions. Фото Shutterstock

Украинский бизнес потратил в прошлом году на американских лоббистов более $3,2 млн. Какие цели пытаются достичь наши предприниматели на Капитолийском холме?

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«Молимся, чтобы все американцы объединились в поддержку новоизбранного президента [Трампа]», – написала компания американского лоббиста Брайана Балларда в ночь после выборов 6 ноября. Баллард – один из ключевых фандрейзеров кампании Трампа, по данным The New York Times, помог привлечь более $50 млн.

Со своего кошелька вложил более $250 000. Инвестиция окупилась быстро. 21 ноября Трамп номинировал на должность генпрокурора Пэм Бонди, партнера лоббистской компании Ballard Partners.

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