Достучаться до Трампа (и не только). Компании из Украины платят сотни тысяч долларов лоббистам в США. Зачем это «Нафтогазу», «Киевстару», Ахметову и другим

Украинский бизнес потратил в прошлом году на американских лоббистов более $3,2 млн. Какие цели пытаются достичь наши предприниматели на Капитолийском холме?

«Молимся, чтобы все американцы объединились в поддержку новоизбранного президента [Трампа]», – написала компания американского лоббиста Брайана Балларда в ночь после выборов 6 ноября. Баллард – один из ключевых фандрейзеров кампании Трампа, по данным The New York Times, помог привлечь более $50 млн.

Со своего кошелька вложил более $250 000. Инвестиция окупилась быстро. 21 ноября Трамп номинировал на должность генпрокурора Пэм Бонди, партнера лоббистской компании Ballard Partners.