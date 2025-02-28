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Достукатись до Трампа (і не тільки). Компанії з України платять сотні тисяч доларів лобістам у США. Навіщо це «Нафтогазу», «Київстару», Ахметову та іншим

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

9 хв читання

За 2023–2024 роки американські лобісти отримали понад 50 замовлень від українських клієнтів. Найдорожчий річний контракт – $960 000 – у первинної профспілки НАЕК «Енергоатом» з Yorktown Solutions. /Shutterstock

За 2023–2024 роки американські лобісти отримали понад 50 замовлень від українських клієнтів. Найдорожчий річний контракт – $960 000 – у первинної профспілки НАЕК «Енергоатом» з Yorktown Solutions. Фото Shutterstock

Український бізнес витратив минулого року на американських лобістів понад $3,2 млн. Яких цілей намагаються досягти наші підприємці на Капітолійському пагорбі?

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«Молимося, щоб усі американці обʼєдналися на підтримку новообраного президента [Трампа]», – написала компанія американського лобіста Браяна Балларда в ніч після виборів 6 листопада. Баллард – один із ключових фандрейзерів кампанії Трампа, за даними The New York Times, допоміг залучити понад $50 млн.

Зі свого гаманця вклав понад $250 000. Інвестиція окупилася швидко. 21 листопада Трамп номінував на посаду генпрокурорки Пем Бонді, партнерку лобістської компанії Ballard Partners.

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