Достукатись до Трампа (і не тільки). Компанії з України платять сотні тисяч доларів лобістам у США. Навіщо це «Нафтогазу», «Київстару», Ахметову та іншим

Український бізнес витратив минулого року на американських лобістів понад $3,2 млн. Яких цілей намагаються досягти наші підприємці на Капітолійському пагорбі?

«Молимося, щоб усі американці обʼєдналися на підтримку новообраного президента [Трампа]», – написала компанія американського лобіста Браяна Балларда в ніч після виборів 6 листопада. Баллард – один із ключових фандрейзерів кампанії Трампа, за даними The New York Times, допоміг залучити понад $50 млн.

Зі свого гаманця вклав понад $250 000. Інвестиція окупилася швидко. 21 листопада Трамп номінував на посаду генпрокурорки Пем Бонді, партнерку лобістської компанії Ballard Partners.