За последние недели в усилиях Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны появились два новых трека: ракеты Tomahawk и потенциально новый раунд давления на Китай. Какие перспективы этих треков?
Накануне встречи президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне наиболее обсуждаемой темой в украинских и западных медиа стало возможное согласие США поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk.
Это оружие имеет дальность до 2400 км, почти полтонную боеголовку и долгое время оставалось табу для Украины. Но в последние недели Трамп несколько раз не исключил возможности поставки Tomahawk Украине из-за отказа России прекращать огонь.
