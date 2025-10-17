Forbes Digital підписка
«Трамп хочет изменить status quo». Пока все взгляды прикованы к «Томагавкам», ключевым для Украины может стать трек Трампа с Китаем. Разбор Forbes Ukraine

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Дональд Трамп Володимир Зеленський Tomahawk Китай /Getty Images

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский Фото Getty Images

За последние недели в усилиях Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны появились два новых трека: ракеты Tomahawk и потенциально новый раунд давления на Китай. Какие перспективы этих треков?

Накануне встречи президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне наиболее обсуждаемой темой в украинских и западных медиа стало возможное согласие США поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Это оружие имеет дальность до 2400 км, почти полтонную боеголовку и долгое время оставалось табу для Украины. Но в последние недели Трамп несколько раз не исключил возможности поставки Tomahawk Украине из-за отказа России прекращать огонь.

