Під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 17 жовтня Володимир Зеленський планує домовитися про постачання скрапленого газу та далекобійної зброї для України. В обмін Київ пропонує Вашингтону доступ до своєї газотранспортної інфраструктури й партнерство у виробництві бойових безпілотників, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Україна пропонує новий формат співпраці зі США, який охоплює військову й енергетичну сфери. За даними співрозмовників, знайомих із переговорами, Київ пропонує американській стороні можливість використовувати українську ГТС для експорту енергоносіїв до Словаччини та Угорщини – країн, які досі залежать від російського газу.

Водночас Україна просить США розглянути постачання скрапленого природного газу, щоб компенсувати втрати енергетичної інфраструктури після російських ударів.

Окремо обговорюється створення спільного виробництва бойових дронів: українські безпілотники, що довели ефективність на фронті, можуть бути зібрані на підприємствах у США або Європі для подальшого використання американськими військовими.

Крім енергетичної співпраці, Зеленський планує знову порушити питання про постачання Україні ракет Tomahawk та інших далекобійних систем. Для їхнього фінансування розглядаються різні варіанти – від допомоги союзників до використання заморожених російських активів.

Контекст

Для Києва це спроба знайти новий формат взаємин зі США після кількох невдалих раундів переговорів про військову допомогу. Українська влада прагне продемонструвати, що здатна запропонувати Вашингтону реальну вигоду – як технологічну, так і стратегічну – в обмін на підтримку у війні з Росією.

Трамп після успіху мирної угоди в Газі прагне зміцнити свій імідж «президента миру» і може активніше залучитися до врегулювання війни в Україні. Водночас його адміністрація очікує, що європейські союзники візьмуть на себе більшу частину фінансового тягаря підтримки Києва. Україна, пропонуючи енергетичні й технологічні угоди, намагається втримати фокус Білого дому на своїй війні, не перетворюючись на виключно отримувача допомоги, зазначив Bloomberg.