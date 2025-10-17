Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:03 хвилин
За останні тижні у зусиллях Дональда Трампа із завершення російсько-української війни зʼявились два нових треки: ракети Tomahawk та потенційно новий раунд тиску на Китай. Які перспективи цих двох треків?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні найбільш обговорюваною темою в українських і західних медіа стала можлива згода США постачати Україні крилаті ракети Tomahawk.
Ця зброя має дальність до 2400 км, майже півтонну боєголовку і довгий час лишалась табу для України. Але протягом останніх тижнів Трамп кілька разів не виключив можливості постачання Tomahawk Україні через відмову Росії припиняти вогонь.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.