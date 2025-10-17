Підписка від 49 грн
«Трамп хоче змінити status quo». Поки всі погляди прикуті до «Томагавків», ключовим для України може стати трек Трампа з Китаєм. Розбір Forbes Ukraine

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Дональд Трамп Володимир Зеленський Tomahawk Китай /Getty Images

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський Фото Getty Images

За останні тижні у зусиллях Дональда Трампа із завершення російсько-української війни зʼявились два нових треки: ракети Tomahawk та потенційно новий раунд тиску на Китай. Які перспективи цих двох треків?

Напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні найбільш обговорюваною темою в українських і західних медіа стала можлива згода США постачати Україні крилаті ракети Tomahawk.

Ця зброя має дальність до 2400 км, майже півтонну боєголовку і довгий час лишалась табу для України. Але протягом останніх тижнів Трамп кілька разів не виключив можливості постачання Tomahawk Україні через відмову Росії припиняти вогонь.

