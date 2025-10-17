За останні тижні у зусиллях Дональда Трампа із завершення російсько-української війни зʼявились два нових треки: ракети Tomahawk та потенційно новий раунд тиску на Китай. Які перспективи цих двох треків?

Напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні найбільш обговорюваною темою в українських і західних медіа стала можлива згода США постачати Україні крилаті ракети Tomahawk.

Ця зброя має дальність до 2400 км, майже півтонну боєголовку і довгий час лишалась табу для України. Але протягом останніх тижнів Трамп кілька разів не виключив можливості постачання Tomahawk Україні через відмову Росії припиняти вогонь.