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«Украина не перебьет бизнес-ставку России». Какую угрозу создает для Киева дуэт Виткоффа со стороны США и Дмитриева – с РФ? Разбор Forbes Ukraine

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Віткофф, Трамп, Путін, Дмитрієв, переговори /Getty Images

Стив Виткофф, спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку и переговорщик с Россией Фото Getty Images

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США временно приостановили санкции против Кирилла Дмитриева из-за его встречи со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом. Какую роль играют оба в переговорах России и США и завершении войны против Украины?

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