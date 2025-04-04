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«Україна не переб’є бізнес-ставку Росії». Яку загрозу створює для Києва дует Віткоффа з боку США та Дмітрієва – з РФ. Розбір Forbes Ukraine

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Віткофф, Трамп, Путін, Дмітрієв, переговори /Getty Images

Стів Віткофф, спецпредставник Трампа з Близького Сходу та переговірник з Росією Фото Getty Images

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США тимчасово призупинили санкції проти Кирила Дмітрієва заради його зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Яку роль грають обидва у перемовинах Росії та США і завершенні війни проти України?

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