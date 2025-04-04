«Україна не переб’є бізнес-ставку Росії». Яку загрозу створює для Києва дует Віткоффа з боку США та Дмітрієва – з РФ. Розбір Forbes Ukraine

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США тимчасово призупинили санкції проти Кирила Дмітрієва заради його зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Яку роль грають обидва у перемовинах Росії та США і завершенні війни проти України?
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