Связи и броня. «Украинская бронетехника» умеет обходить конкурентов в борьбе за миллиардные госконтракты. Кто сделал ее самым крупным частным поставщиком оружия

За три года полномасштабной войны компания «Украинская бронетехника» нарастила выручку в 470 раз, став самым крупным поставщиком оружия для ВСУ. В чем ее секрет?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
«Работаем над этим вместе с Силами беспилотных систем ВСУ. Уже понемногу уничтожают москаликов», – говорит СЕО компании «Украинская бронетехника» (УБ) Владислав Бельбас, 41, демонстрируя на экране своего смартфона новую разработку компании – FPV-дрон с 60-мм миной на борту.
Направление БпЛА «Украинская бронетехника» развивает с конца 2024 года, однако главные достижения компании связаны с другим профилем.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.