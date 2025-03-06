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Связи и броня. «Украинская бронетехника» умеет обходить конкурентов в борьбе за миллиардные госконтракты. Кто сделал ее самым крупным частным поставщиком оружия

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

8 хв читання

Бронемашина Варта, Новатор, Українська бронетехніка /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Бронемашина «Варта» производства «Украинской бронетехники» Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

За три года полномасштабной войны компания «Украинская бронетехника» нарастила выручку в 470 раз, став самым крупным поставщиком оружия для ВСУ. В чем ее секрет?

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«Работаем над этим вместе с Силами беспилотных систем ВСУ. Уже понемногу уничтожают москаликов», – говорит СЕО компании «Украинская бронетехника» (УБ) Владислав Бельбас, 41, демонстрируя на экране своего смартфона новую разработку компании – FPV-дрон с 60-мм миной на борту.

Направление БпЛА «Украинская бронетехника» развивает с конца 2024 года, однако главные достижения компании связаны с другим профилем.

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