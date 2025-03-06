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Зв'язки та броня. «Українська бронетехніка» вміє обходити конкурентів у боротьбі за мільярдні держконтракти. Хто зробив її найбільшим приватним постачальником зброї

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

8 хв читання

Бронемашина «Варта» від «Української бронетехніки» /надано пресслужбою

Бронемашина «Варта» виробництва «Української бронетехніки» Фото надано пресслужбою

За три роки повномасштабної війни компанія «Українська бронетехніка» наростила виторг у 470 разів, ставши найбільшим постачальником зброї для ЗСУ. В чому її секрет?

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«Працюємо над цим разом із Силами безпілотних систем ЗСУ. Вже потроху нищать москаликів», – каже СЕО компанії «Українська бронетехніка» (УБ) Владислав Бельбас, 41, демонструючи на екрані свого смартфону нову розробку компанії – FPV‐дрон із 60‐мм міною на борту.

Напрям БпЛА «Українська бронетехніка» розвиває з кінця 2024 року, однак головні досягнення компанії пов’язані з іншим профілем.

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