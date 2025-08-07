Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Война
Дата

Forbes Digital

Вторая партия от Кима. Северная Корея намерена отправить России новую группу военных. Forbes Ukraine узнал количество и детали

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

2 хв читання

Путін, Кім, КНДР, Північна Корея /Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:40 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:40

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу договорились о отправке новых партий войск КНДР в Россию. Сколько северокорейцев могут прибыть и как РФ планирует их использовать?

КНДР может отправить России новые войска в июле и августе этого года, предупреждала разведка Южной Кореи еще в июне. Эту информацию сейчас подтверждают Forbes Ukraine и в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

Россия впервые привлекла войска КНДР, в том числе из элитных подразделений, в конце 2024-го. Для боев на Курщине Ким Чен Ын отправил около 11 000 солдат, 6000 из них были убиты или ранены, по данным разведки Великобритании.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні