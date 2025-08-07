Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу договорились о отправке новых партий войск КНДР в Россию. Сколько северокорейцев могут прибыть и как РФ планирует их использовать?

КНДР может отправить России новые войска в июле и августе этого года, предупреждала разведка Южной Кореи еще в июне. Эту информацию сейчас подтверждают Forbes Ukraine и в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

Россия впервые привлекла войска КНДР, в том числе из элитных подразделений, в конце 2024-го. Для боев на Курщине Ким Чен Ын отправил около 11 000 солдат, 6000 из них были убиты или ранены, по данным разведки Великобритании.