Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу домовились про надсилання нових партій військ КНДР до Росії. Скільки північнокорейців можуть прибути та як РФ планує їх використати?

КНДР може відправити Росії нові війська цього року у липні та серпні, попереджала розвідка Південної Кореї ще в червні. Цю інформацію зараз підтверджують Forbes Ukraine й у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Росія вперше залучила війська КНДР, зокрема з елітних підрозділів, наприкінці 2024-го. Для боїв на Курщині Кім Чен Ин відправив близько 11 000 солдатів, 6000 з них були вбиті або поранені, за даними розвідки Великої Британії.