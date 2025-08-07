Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

Друга партія від Кіма. Північна Корея планує відправити Росії нову групу військових. Forbes Ukraine дізнався кількість і деталі

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

2 хв читання

Путін, Кім, КНДР, Північна Корея /Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:40 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:40

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу домовились про надсилання нових партій військ КНДР до Росії. Скільки північнокорейців можуть прибути та як РФ планує їх використати?

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

КНДР може відправити Росії нові війська цього року у липні та серпні, попереджала розвідка Південної Кореї ще в червні. Цю інформацію зараз підтверджують Forbes Ukraine й у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Росія вперше залучила війська КНДР, зокрема з елітних підрозділів, наприкінці 2024-го. Для боїв на Курщині Кім Чен Ин відправив близько 11 000 солдатів, 6000 з них були вбиті або поранені, за даними розвідки Великої Британії.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні