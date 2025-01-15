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«Вопрос не в возрасте». Почему Украина не планирует мобилизовать 18-летних и как будет реагировать на требования команды Трампа? Разбор Forbes Ukraine

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

3 хв читання

Майк Волц, Дональд Трамп та Володимир Зеленський /коллаж Анастасия Левицкая

Майк Уолц, Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото коллаж Анастасия Левицкая

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Будет ли Украина снижать мобилизационный возраст? Почему Зеленский должен встретиться с Трампом раньше Путина? Как доказать Трампу необходимость принятия Украины в НАТО?

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В последние несколько дней новоизбранный президент США Дональд Трамп и его окружение сделали несколько заявлений по чувствительным для Украины вопросам.

Сначала сам Трамп анонсировал подготовку ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил: Джо Байден ошибался, когда говорил об открытых дверях Украины в НАТО.

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