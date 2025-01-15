«Вопрос не в возрасте». Почему Украина не планирует мобилизовать 18-летних и как будет реагировать на требования команды Трампа? Разбор Forbes Ukraine

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:15 хвилин
Будет ли Украина снижать мобилизационный возраст? Почему Зеленский должен встретиться с Трампом раньше Путина? Как доказать Трампу необходимость принятия Украины в НАТО?
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
В последние несколько дней новоизбранный президент США Дональд Трамп и его окружение сделали несколько заявлений по чувствительным для Украины вопросам.
Сначала сам Трамп анонсировал подготовку ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил: Джо Байден ошибался, когда говорил об открытых дверях Украины в НАТО.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.