«Питання не у віці». Чому Україна не планує мобілізовувати 18-річних та як реагуватиме на вимоги команди Трампа. Розбір Forbes Ukraine 

Чи буде Україна знижувати мобілізаційний вік? Чому Зеленський має зустрітися з Трампом раніше за Путіна? Як довести Трампу необхідність прийняття України в НАТО?

Останні кілька днів новообраний президент США Дональд Трамп та його оточення зробили кілька заяв із чутливих для України питань.

Спершу сам Трамп анонсував підготовку до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив: Джо Байден помилявся, коли говорив про відкриті двері України до НАТО.