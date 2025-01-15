«Питання не у віці». Чому Україна не планує мобілізовувати 18-річних та як реагуватиме на вимоги команди Трампа. Розбір Forbes Ukraine 

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Чи буде Україна знижувати мобілізаційний вік? Чому Зеленський має зустрітися з Трампом раніше за Путіна? Як довести Трампу необхідність прийняття України в НАТО?
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Останні кілька днів новообраний президент США Дональд Трамп та його оточення зробили кілька заяв із чутливих для України питань.
Спершу сам Трамп анонсував підготовку до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив: Джо Байден помилявся, коли говорив про відкриті двері України до НАТО.
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