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«Питання не у віці». Чому Україна не планує мобілізовувати 18-річних та як реагуватиме на вимоги команди Трампа. Розбір Forbes Ukraine 

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

Майк Волц, Дональд Трамп та Володимир Зеленський /колаж Анастасія Левицька

Майк Волц, Дональд Трамп та Володимир Зеленський Фото колаж Анастасія Левицька

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Чи буде Україна знижувати мобілізаційний вік? Чому Зеленський має зустрітися з Трампом раніше за Путіна? Як довести Трампу необхідність прийняття України в НАТО?

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Останні кілька днів новообраний президент США Дональд Трамп та його оточення зробили кілька заяв із чутливих для України питань.

Спершу сам Трамп анонсував підготовку до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив: Джо Байден помилявся, коли говорив про відкриті двері України до НАТО.

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