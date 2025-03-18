Новая промышленная карта. За время большой войны в Украине появилось около 100 новых производственных предприятий. Кто их строит? Инфографика

Бизнес наращивает строительство заводов и фабрик под аккомпанемент ударов российских ракет и «Шахедов». Какие новые производства появились за три года войны? Исследование Forbes Ukraine.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

Год назад Forbes Ukraine исследовал три десятка бизнесов, создавших производственные мощности во время войны. Перед вами обновленное исследование, дающее более полное понимание масштабов нового промышленного производства в стране после 24 февраля 2022 года.