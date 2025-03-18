Нова промислова мапа. За час великої війни в Україні з'явилося майже 100 нових виробничих підприємств. Хто їх будує? Інфографіка

Бізнес нарощує будівництво заводів і фабрик під акомпанемент ударів російських ракет і «Шахедів». Які нові виробництва з’явилися за три роки великої війни? Дослідження Forbes Ukraine.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

Рік тому Forbes Ukraine дослідив три десятки бізнесів, що створили виробничі потужності під час великої війни. Перед вами оновлене дослідження, яке дає більш повне розуміння масштабів нового промислового виробництва у країні після 24 лютого 2022 року.