Российский дрон, недавно залетевший на территорию Польши и упавший неподалеку от Варшавы, снова напомнил об уязвимости восточной границы Европы. Польша отвечает на эти угрозы масштабной оборонной программой «Восточный щит» стоимостью €2,3 млрд. Из каких элементов она состоит и в чем проблема ее реализации? Большой разбор Forbes Polska

Российский беспилотник взорвался в Люблинском воеводстве Польши. Разведка сообщила, что, вероятно, он прилетел со стороны Белоруссии. «Это российская провокация», – говорит министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Восточный щит» призван, среди прочего, предотвращать подобные инциденты. Самая сложная система Европы должна защищать не только восточные границы Польши, но и Евросоюз.

Европейская комиссия включила программу «Восточный щит» в свою так называемую Белую книгу по вопросам обороны, а Европарламент признал ее флагманским проектом безопасности Евросоюза.

Оборонная программа на €2,3 млрд