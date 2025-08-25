Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Світ
Дата

Forbes Digital

«Східний щит» Європи вартістю €2,3 млрд. Як Євросоюз збирається захищати свій східний кордон від атак Росії? Деталі від Forbes Polska

Forbes Polska
Forbes

12 хв читання

Російський дрон, який нещодавно залетів на територію Польщі й впав неподалік Варшави, знову нагадав про вразливість східного кордону Європи. Польща відповідає на ці загрози масштабною оборонною програмою «Східний щит» вартістю €2,3 млрд. З яких елементів вона складається та в чому проблема її реалізації? Великий розбір Forbes Polska

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Російський безпілотник вибухнув у Люблінському воєводстві Польщі. Розвідка повідомила, що ймовірно він прилетів зі сторони Білорусі. «Це російська провокація», – каже міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. «Східний щит» покликаний, серед іншого, запобігати подібним інцидентам. Найскладніша система Європи має захищати не лише східні кордони Польщі, але і весь Євросоюз.

Європейська комісія включила програму «Східний щит» до своєї так званої Білої книги з питань оборони, а Європарламент визнав його флагманським проєктом безпеки Євросоюзу.

Оборонна програма на €2,3 млрд

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні