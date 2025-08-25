Російський дрон, який нещодавно залетів на територію Польщі й впав неподалік Варшави, знову нагадав про вразливість східного кордону Європи. Польща відповідає на ці загрози масштабною оборонною програмою «Східний щит» вартістю €2,3 млрд. З яких елементів вона складається та в чому проблема її реалізації? Великий розбір Forbes Polska
Російський безпілотник вибухнув у Люблінському воєводстві Польщі. Розвідка повідомила, що ймовірно він прилетів зі сторони Білорусі. «Це російська провокація», – каже міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. «Східний щит» покликаний, серед іншого, запобігати подібним інцидентам. Найскладніша система Європи має захищати не лише східні кордони Польщі, але і весь Євросоюз.
Європейська комісія включила програму «Східний щит» до своєї так званої Білої книги з питань оборони, а Європарламент визнав його флагманським проєктом безпеки Євросоюзу.
Оборонна програма на €2,3 млрд
