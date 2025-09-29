Невероятная история, как бизнесмен и продюсер программы «Свобода слова» Павел Елизаров создал подразделение, уничтожившее российскую технику на $12 млрд. Как ему это удалось?

Дроны РФ уничтожили украинскую технику на $2 млрд, хвастался в начале июля российский диктатор Владимир Путин. Хороший потенциальный ответ Владимира Зеленского мог бы звучать так: «Одно подразделение Нацгвардии Украины (НГУ) уничтожило российскую военную технику на $12 млрд».

Это правда. В рядах НГУ уже около трех лет работает отдельный отряд специального назначения Lasarʼs Group. О нем не найти интервью, публикаций или репортажей. Но на его счету более 2000 танков, 3000 БМП, тысячи орудий, автомобилей, инженерных машин, в общей сложности более 40 000 пораженных целей. Общая стоимость уничтоженной техники – $12 млрд, говорится в отчетах подразделения, с которыми ознакомился Forbes Ukraine. (Все попадания имеют видеоподтверждение.)