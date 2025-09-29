Неймовірна історія, як бізнесмен і продюсер програми «Свобода слова» Павло Єлізаров створив підрозділ, що знищив російську техніку на $12 млрд. Як йому це вдалося?

Дрони РФ знищили українську техніку на $2 млрд, хвалився на початку липня російський диктатор Володимир Путін. Хороша потенційна відповідь Володимира Зеленського могла б звучати так: «Один підрозділ Нацгвардії України (НГУ) знищив російську військову техніку на $12 млрд».

Це правда. У лавах НГУ вже майже три роки працює окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group. Про нього не знайти інтерв’ю, публікацій чи репортажів. Але на його рахунку понад 2000 танків, 3000 БМП, тисячі гармат, автівок, інженерних машин, загалом понад 40 000 уражених цілей. Загальна вартість знищеної техніки – $12 млрд, ідеться у звітах підрозділу, з якими ознайомився Forbes Ukraine. (Всі влучання мають відеопідтвердження.)