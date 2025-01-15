«Ситуация хуже, чем я думал». Почему разразился скандал с переводом авиатехников Воздушных сил в пехоту?

Forbes Ukraine выяснял, насколько масштабный перевод инженеров и техников Воздушных сил в пехоту и действительно ли это может повлиять на боеспособность украинской авиации.

14 января информационное пространство всколыхнуло публичное заявление техников 114-й авиационной бригады, которое распространил сержант Виталий Горжевский. В нем говорится, что из бригады уже перевели в пехоту 250 человек, а по новому приказу должны перевести еще 218 – почти всех авиатехников.

Это фактически сделает небоеспособной бригаду, которая вооружена советскими истребителями МиГ-29 и овладела новыми западными типами самолетов, говорится в заявлении. Забирают людей и из руководства бригады, и из персонала, заявил франковскому изданию «Галка» старший техник инженерно-авиационной службы прикарпатской авиационной эскадрильи Дмитрий Донцов.

Популярне Категория Рейтинги Дата Сегодня 25 самых перспективных стартапов

На ситуацию пришлось реагировать Генштабу, командованию Воздушных сил и президенту Владимиру Зеленскому.

Forbes Ukraine разбирался, что происходит в Воздушных силах и какие угрозы создает.

Не новая практика

Перевод авиационного персонала авиабригад в подразделения Сухопутных войск Forbes Ukraine подтвердили два собеседника из сектора авиации, которые общались на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Причина очевидная – активное наступление врага, на фоне которого от главкома ВСУ Александра Сырского требуют стабилизировать фронт, говорит один из них. Однако из-за проваленной мобилизации катастрофически не хватает личного состава на передовых позициях, добавляет он. Привлечение наземного авиаперсонала в пехотные подразделения – не новая практика, и это уже не первый случай подобной «командировки».

Сначала пошли в «сухопутку» бойцы из подразделений охраны аэродрома и логистики, которых дополнительно привлекали к мобильным огневым группам, отмечают оба собеседника. Чтобы выполнить следующие распоряжения, нужно было переводить и часть инженерно-технического состава. Результат – дополнительная нагрузка на наземный авиаперсонал; пока это не критично влияет на выполнение боевых задач авиацией, добавляет он. «Но это как отрезать несколько пальцев на руке. Уже не полноценная рука, но работать ею все еще можно», – отмечает собеседник.

Несколько дней назад поступило еще одно распоряжение о переводе личного состава в пехоту, рассказывает собеседник Forbes. «А последнее – вчера. Выгребают всех, кого можно. Ситуация хуже, чем я себе представлял», – добавляет собеседник.

По данным источников «Милитарного», новый масштабный перевод в пехоту военных Воздушных сил санкционирован распоряжением Сырского. Он касается не только авиационных бригад, но и зенитных и радиотехнических подразделений ВСУ.

Бригада собеседника Forbes Ukraine планирует отстаивать свой личный состав, чтобы иметь возможность обеспечить выполнение боевых задач авиацией: отправлять доклады, ходатайства и обоснования, какие последствия это будет иметь не только для авиации, но и для общей ситуации на фронте.

Вопрос – прислушается ли к аргументам Сырский. «Если будет приказ главкома [о переводе], мы не имеем права его не выполнить», – говорит собеседник.

Такая тенденция может создать угрозу для выполнения авиацией боевых задач, добавляет собеседник. Ключевое – не должно быть бесконтрольного «выгребания» личного состава авиации.

Против перевода инженеров в пехоту публично выступили два украинских летчика.

«Готовы ли мы их [инженерно-технический персонал] просто отдать? Нет, это узкопрофильные специалисты», – написал в Instagram пилот истребителя МиГ-29 Вадим Karaya Ворошилов. Найти замену высококвалифицированным инженерно-техническим специалистам будет сложно, добавил он. Будут проблемы с содержанием и обслуживанием самолетов, снизится боеспособность авиабригад, считает Karaya.

Подготовка техника занимает по меньшей мере три года в военное время, написал в Instagram пилот Иван «Смерека» Смеречанский. «Когда вы видите, как летит наша железная птица, сбивает вражеские БПЛА, уничтожает врага, это работа не одного пилота. Это система», – добавил он.

Как отреагировали в командовании

В пресс-службе Воздушных сил отказались рассказывать Forbes Ukraine подробности ситуации. Вместо этого прислали заявления Генштаба и врио командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко.

В Генштабе заявили, что не планируют переводить в пехоту «остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы», специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом на иностранном оружии.

Воздушные силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения личный состав, но это не касается «дефицитных специальностей и специалистов, привлеченных для выполнения задач боевой авиацией», пообещал Кривоножко.

В Генштабе назвали вынужденным шагом перевод в Сухопутные войска служащих Воздушных сил и других родов войск. «Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев», – говорится в заявлении Генштаба.

На скандал отреагировал в вечернем обращении и Владимир Зеленский. Президент заявил, что поручил командующему Воздушными силами объяснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, необходимых для выполнения боевых задач авиацией, ПВО и мобильных огневых групп.