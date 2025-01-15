«Ситуація гірша, ніж я думав». Чому вибухнув скандал із переведенням авіатехніків Повітряних сил у піхоту?

Forbes Ukraine з'ясовував, наскільки масштабним є переведення інженерів і техніків Повітряних сил до піхоти та чи дійсно це може вплинути на боєздатність української авіації.

14 січня інформаційний простір сколихнула публічна заява техніків 114-ї авіаційної бригади, яку поширив сержант Віталій Горжевський. У ній ідеться, що з бригади вже перевели до піхоти 250 людей, а за новим наказом мають перевести ще 218 – майже всіх авіатехніків.

Це фактично зробить небоєздатною бригаду, яка озброєна радянськими винищувачами МіГ-29 та опанувала нові західні типи літаків, сказано у заяві. Забирають людей і з керівництва бригади, і з персоналу, заявив франківському виданню «Галка» старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов.

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На ситуацію довелося реагувати Генштабу, командуванню Повітряних сил та президентові Володимиру Зеленському.

Forbes Ukraine розбирався, що відбувається у Повітряних силах та які загрози створює.

Не нова практика

Переведення авіаційного персоналу авіабригад до підрозділів Сухопутних військ Forbes Ukraine підтвердили двоє співрозмовників із сектора авіації, які спілкувалися на умовах анонімності через чутливість питання.

Причина очевидна – активний наступ ворога, на тлі якого від главкома ЗСУ Олександра Сирського вимагають стабілізувати фронт, каже один із них. Однак через провалену мобілізацію катастрофічно бракує особового складу на передових позиціях, додає він. Залучення наземного авіаперсоналу до піхотних підрозділів – не нова практика, і це вже не перший випадок подібного «відрядження».

Спершу пішли у «сухопутку» бійці з підрозділів охорони аеродрому та логістики, яких додатково залучали до мобільних вогневих груп, зазначають обидва співрозмовники. Щоб виконати наступні розпорядження, треба було переводити і частину інженерно-технічного складу. Результат – додаткове навантаження на наземний авіаперсонал; поки це не критично впливає на виконання бойових завдань авіацією, додає він. «Але це як відрізати кілька пальців на руці. Вже не повноцінна рука, але працювати нею все ще можливо», – зазначає співрозмовник.

Кілька днів тому надійшло ще одне розпорядження про відрядження особового складу до піхоти, розповідає співрозмовник Forbes. «А останнє – вчора. Вигрібають усіх, кого можливо. Ситуація гірша, ніж я собі уявляв», – додає співрозмовник.

За даними джерел «Мілітарного», нове масштабне переведення у піхоту військових Повітряних сил санкціоноване розпорядженням Сирського. Воно стосується не лише авіаційних бригад, а й зенітних та радіотехнічних підрозділів ЗСУ.

Бригада співрозмовника Forbes Ukraine планує відстоювати свій особовий склад, щоб мати можливість забезпечити виконання бойових завдань авіацією: надсилатимуть доповіді, клопотання та обґрунтування, які наслідки це матиме не лише для авіації, а й для загальної ситуації на фронті.

Питання – чи дослухається до аргументів Сирський. «Якщо буде наказ главкома [про переведення], ми не маємо права його не виконати», – розповідає співрозмовник.

Така тенденція може створити загрози для виконання авіацією бойових завдань, додає співрозмовник. Ключове – не повинно бути безконтрольного «вигрібання» особового складу авіації.

Проти переведень інженерів до піхоти публічно виступили двоє українських льотчиків.

«Чи готові ми їх [інженерно-технічний персонал] просто віддати? Ні, це вузькопрофільні спеціалісти», – написав в Instagram пілот винищувача МіГ-29 Вадим Karaya Ворошилов. Знайти заміну висококваліфікованим інженерно-технічним спеціалістам буде складно, додав він. Будуть проблеми з утриманням та обслуговуванням літаків, знизиться боєздатність авіабригад, вважає Karaya.

Підготовка техніка займає щонайменше три роки у воєнний час, написав в Instagram пілот Іван «Смерека» Смеречанський. «Коли ви бачите, як летить наша залізна пташка, збиває ворожі БПЛА, знищує ворога, то це робота не одного пілота. Це система», – додав він.

Як відреагували у командуванні

У пресслужбі Повітряних сил відмовилися розповідати Forbes Ukraine деталі ситуації. Натомість надіслали заяви Генштабу та т.в.о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка.

У Генштабі заявили, що не планують переводити у піхоту «гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби», фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, хто пройшов підготовку за кордоном на іноземній зброї.

Повітряні сили поетапно переводять у сухопутні підрозділи особовий склад, але це не стосуватиметься «дефіцитних спеціальностей і фахівців, які залучені для виконання завдань бойовою авіацією», пообіцяв Кривоножко.

У Генштабі назвали вимушеним кроком переведення до Сухопутних військ службовців Повітряних сил та інших родів військ. «Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців», – ідеться у заяві Генштабу.

На скандал відреагував у вечірньому зверненні й Володимир Зеленський. Президент заявив, що доручив командувачу Повітряних сил пояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні для виконання бойових завдань авіацією, ППО та мобільних вогневих груп.