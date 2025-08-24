Естонія прагне розбивати табу у допомозі Україні та обіцяє надіслати війська для гарантій безпеки. Як вона бачить перспективи війни, переговорів та роль Києва у довгостроковій безпеці Європи? Інтерв’ю з естонським дипломатом та розвідником Каймо Кууском.
Ключова геополітична новина тижня – США доєднаються до європейських гарантій безпеки Україні. Поки союзники обговорюють деталі, на авансцену вкотре вийшла Естонія, яка публічно пообіцяла надіслати в Україну по завершенню війни роту своїх військових.
Ця компактна країна, чий східний кордон з Росією становить 294 км, не вперше подає приклад відданості Україні. Ще у 2023-му вона передала Україні всі свої 155-мм гаубиці та є другою у світі країною за допомогою відносно власного ВВП (3,2%), поступаючись лише Данії (3,3%), підрахував Кільський інститут світової економіки.
