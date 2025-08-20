Дональд Трамп обіцяє гарантії безпеки для України, наполягає на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна та обміні територіями. Якими є наслідки переговорів у Білому домі й на Алясці та як розвиватиметься мирний трек? Пояснює Джон Гербст

«Це була найкраща з наших зустрічей. Результат – хороший, нормальний», – сказав з полегшенням президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня.

Цим переговорам передувала зустріч Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним на Алясці. Після неї президент США відмовився від своєї вимоги припинення вогню, вкотре відклав санкції проти Росії та почав говорити про необхідність «обміну територіями» для завершення війни.

Попри такі передумови, Зеленському та європейцям під час переговорів у Білому домі вдалось уникнути тиску Трампа, а практичним наслідком зустрічі став початок роботи США і Європи над спільними гарантіями безпеки для України. На порядку денному – можлива зустріч Трампа, Зеленського і Путіна у дво- або тристоронньому форматі.

Чи здатні чинні переговори привести до миру та на які гарантії безпеки може реально розраховувати Україна? Forbes Ukraine поговорив про це з досвідченим дипломатом Джоном Гербстом, який був послом США в Україні, а нині очолює Євразійський центр в Atlantic Council.