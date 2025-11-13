Підписка від 49 грн
«Глобальний інструмент Британії». Україна стала партнеркою військового альянсу півночі Європи JEF. Що це дає та чи замінить він НАТО? Інтерв’ю з Вадимом Пристайком, експослом у Лондоні

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

9 хв читання

Що дасть Україні партнерство з JEF, безпековим альянсом Британії? Інтерв'ю з Пристайком /Getty Images

Вадим Пристайко, колишній посол України у Великій Британії та експосол у Лондоні Фото Getty Images

Україна наблизилась до альянсу, який є інструментом безпеки Півночі Європи та глобальних амбіцій Великої Британії. Яке геополітичне значення це має? Інтервʼю з Вадимом Пристайком, 55, який стояв біля початків зближення України з JEF.

Україна 5 листопада стала партнером із розширеними можливостями Joint Expedition Forces (JEF). Це альянс на чолі з Британією, концепцію якого було вперше розроблено в 2012 році, до якого також входять Нідерланди й вісім нордичних і балтійських країн.

Україна стала першою державою з таким статусом, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Держава готова співпрацювати з JEF у сфері ВПК, ділитися знаннями в боротьбі з гібридною агресією, застосуванні ППО, дронів, захисті інфраструктури та завданні далекобійних ударів, додав міністр. Натомість він розраховує на спільні навчання, доступ до оборонних технологій і виробничих потужностей.

Як Україна, попри відмови, йшла до партнества з JEF? Що крім війни заважає повноцінному членству в альянсі? Та яким є майбутнє самого JEF?

Forbes Ukraine поговорив про це з колишнім главою МЗС та експослом у Британії Вадимом Пристайком.

