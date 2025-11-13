Украина приблизилась к альянсу, который является инструментом безопасности Севера Европы и глобальных амбиций Великобритании. Какое геополитическое значение это имеет? Интервью с Вадимом Пристайко, 55, который стоял у начала сближения Украины с JEF.

Украина стала партнером с расширенными возможностями Joint Expedition Forces (JEF). Это альянс во главе с Британией, концепция которого впервые была разработана в 2012 году, в который также входят Нидерланды и восемь нордических и балтийских стран.

Украина стала первым государством с таким статусом, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Государство готово сотрудничать с JEF в сфере ВПК, делиться знаниями в борьбе с гибридной агрессией, применении ПВО, дронов, защите инфраструктуры и нанесении дальнобойных ударов, добавил министр. Он рассчитывает на совместные учения, доступ к оборонным технологиям и производственным мощностям.

Как Украина, несмотря на отказы, шла к партнерству с JEF? Что, кроме войны, мешает полноценному членству в альянсе? И каким видится будущее самого JEF?

Forbes Ukraine поговорил об этом с бывшим главой МИД и экс-послом в Британии Вадимом Пристайко.