Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Мир
Дата

Forbes Digital

«Глобальный инструмент Британии». Украина стала партнером военного альянса севера Европы JEF. Что это дает и заменит ли он НАТО? Интервью с Вадимом Пристайко, экс-послом в Лондоне

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes
Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes

9 хв читання

Що дасть Україні партнерство з JEF, безпековим альянсом Британії? Інтерв'ю з Пристайком /Getty Images

Вадим Пристайко, бывший посол Украины в Великобритании и экс-посол в Лондоне Фото Getty Images

Украина приблизилась к альянсу, который является инструментом безопасности Севера Европы и глобальных амбиций Великобритании. Какое геополитическое значение это имеет? Интервью с Вадимом Пристайко, 55, который стоял у начала сближения Украины с JEF.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Украина стала партнером с расширенными возможностями Joint Expedition Forces (JEF). Это альянс во главе с Британией, концепция которого впервые была разработана в 2012 году, в который также входят Нидерланды и восемь нордических и балтийских стран.

Украина стала первым государством с таким статусом, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Государство готово сотрудничать с JEF в сфере ВПК, делиться знаниями в борьбе с гибридной агрессией, применении ПВО, дронов, защите инфраструктуры и нанесении дальнобойных ударов, добавил министр. Он рассчитывает на совместные учения, доступ к оборонным технологиям и производственным мощностям.

Как Украина, несмотря на отказы, шла к партнерству с JEF? Что, кроме войны, мешает полноценному членству в альянсе? И каким видится будущее самого JEF?

Forbes Ukraine поговорил об этом с бывшим главой МИД и экс-послом в Британии Вадимом Пристайко.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні