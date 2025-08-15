Дональду Трампу на переговорах з Володимиром Путіним допомагатимуть семеро високопосадовців. Які позиції вони мають щодо України? Розбір Forbes
Сьогодні о 22:30 за київським часом на Алясці має відбутись зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Росії Володимира Путіна. Ключовий фокус – пошук шляху до припинення вогню в Україні.
Переговорам передувала хвиля публікацій у західних медіа. Найтривожнішим сценарієм називалась домовленість Трампа з Путіним, за якою США б почали вимагати від України вивести війська з Донецької області.
Однак в середині тижня Трамп запевнив європейських лідерів, що не вестиме переговорів про території України, а зосередиться на припиненні вогню, за даними джерел CNN.
Аналітична спільнота дає не більше 20% ймовірності на угоду Трампа з Путіним про припинення вогню. Українські дипломати – у стані невизначеності. «Ми – як на бордах про наших військових «Готові до будь якого сценарію», – каже на умовах анонімності співрозмовник у дипломатичних колах.
Трамп збирається розмовляти з Путіним не лише тет-а-тет, але й у складі ширших делегацій. До американської делегації увійшли семеро високопосадовців та перссекретарка Білогого дому Керолайн Левітт, повідомив Reuters з посиланням на Білий дім.
Поза складом залишився віцепрезидент США Джей Ді Венс, який протягом останнього тижня брав участь у розмовах з українськими та європейськими топпосадовцями. Венс, за даними джерел Politico та співрозмовника Forbes, останнім часом став еволюціонувати у бік більш прихильної до України позиції.
Хто допомагатиме Трампу на переговорах з Путіним і його командою? Та які ролі можуть зіграти на переговорах американські топпосадовці? Розбір Forbes.
