Дональд Трамп і Володимир Путін мають зустрітись 15 серпня на Алясці. Ключове питання – припинення війни Росії проти України. Які сценарії можливі? Спойлер: хороші теж є

Президент США Дональд Трамп 8 серпня анонсував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Саме у цей день спливав встановлений Трампом дедлайн, після якого проти Росії та її партнерів мали бути запроваджені мита і санкції США через відмову Кремля від миру.

Однак після візиту до Москви спецпредставника президента США Стіва Віткоффа представники американської адміністрації почали говорити про прогрес на мирному треку та потенційний «обмін територіями» між Україною та РФ.