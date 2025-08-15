Forbes Digital підписка
«Готовы к любому сценарию». Какие роли будут играть семь топ-чиновников делегации Трампа на переговорах с Путиным на Аляске

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Трамп, Путін, переговори, Аляска /Getty Images

Президент США Дональд Трамп перед отправкой на переговоры с Владимиром Путиным на Аляске Фото Getty Images

Дональду Трампу на переговорах с Владимиром Путиным будут помогать семь высокопоставленных должностных лиц. Какие у них позиции в отношении Украины? Разбор Forbes

Сегодня в 22:30 по киевскому времени на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина. Ключевой фокус – поиск пути прекращения огня в Украине.

Переговорам предшествовала волна публикаций в западных медиа. Самым тревожным сценарием называлась договоренность Трампа с Путиным, в соответствии с которой США потребовали бы от Украины вывести войска из Донецкой области.

Однако в середине недели Трамп заверил европейских лидеров, что не будет вести переговоры о территории Украины, а сосредоточится на прекращении огня, по данным источников CNN.

Аналитическое сообщество дает не более 20% вероятности сделки Трампа с Путиным о прекращении огня. Украинские дипломаты – в состоянии неопределенности. «Мы как на бордах о наших военных «Готовы к любому сценарию», – говорит на условиях анонимности собеседник в дипломатических кругах.

Трамп собирается разговаривать с Путиным не только тет-а-тет, но и в составе более широких делегаций. В американскую делегацию вошли семь высокопоставленных чиновников и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщило Reuters со ссылкой на Белый дом.

Вне состава остался вице-президент США Джей Ди Вэнс, который в течение последней недели принимал участие в разговорах с украинскими и европейскими чиновниками. Вэнс, по данным источников Politico и собеседника Forbes, в последнее время стал эволюционировать в сторону более благосклонной к Украине позиции.

Кто будет помогать Трампу на переговорах с Путиным и его командой? И какие роли могут сыграть на переговорах американские чиновники? Разбор Forbes.

