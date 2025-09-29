Прослухати матеріал
Російський Бєлгород після ударів по ТЕЦ отримав перебої в електропостачанні. Яке військове і дипломатичне значення має атака?
Прикордонне російське місто Бєлгород та міста області 28 вересня стикнулись зі значними перебоями в електропостачанні, повідомив місцевий губернатор Вʼячеслав Гладков. Російські джерела та представники влади стверджують, що причиною блекауту стали удари українських військ по місцевій ТЕЦ та підстанціях.
Україна не підтверджувала причетності до ударів, однак вони збіглись у часі з попередженням президента Володимира Зеленського, яке він зробив минулого тижня після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
