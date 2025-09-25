Прослухати матеріал
Зміну риторики Дональда Трампа щодо України та Росії інтерпретують як вихід США із мирного процесу або із війни в цілому. Чи так це насправді та що означав би такий сценарій?
Україна за підтримки ЄС з часом здатна відвоювати всі свої території, а Росія є «паперовим тигром» з важкою ситуацією в економіці. Такими словами лідер США Дональд Трамп сколихнув дипломатичний світ після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським 23 вересня.
Це – великий зсув у підході США, зустріч з Трампом була «доброю, конструктивною», а «позиції української та американської команд ближчі, ніж будь-коли», заявив після зустрічі Зеленський.
