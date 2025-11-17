Припинення вогню навряд станеться у найближчі місяці, Україна може втратити кілька міст на Донбасі, а Дональд Трамп продовжуватиме дипломатичні зусилля. Які сценарії розвитку російсько-української війни вважають найімовірнішими на Polymarket?

Рік тому біржа ставок Polymarket стала сенсацією у світових медіа, коли її користувачі впевнено спрогнозували перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, попри його рівні показники у соцопитуваннях з основною конкуренткою Камалою Гарріс.

Біржі ставок відрізняються від класичних букмекерських контор. Ключовими є дві відмінності: