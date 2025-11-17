Остановка огня вряд ли произойдет в ближайшие месяцы, Украина может потерять несколько городов на Донбассе, а Дональд Трамп будет продолжать дипломатические усилия. Какие сценарии развития российско-украинской войны считают вероятными на Polymarket?

Год назад биржа ставок Polymarket стала сенсацией в мировых медиа, когда ее пользователи уверенно спрогнозировали победу Дональда Трампа на выборах президента США, невзирая на его равные показатели в соцопросах с основной конкуренткой Камалой Харрис.

Биржи ставок отличаются от классических букмекерских контор. Ключевыми являются два отличия: