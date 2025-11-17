Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:50 хвилин
Остановка огня вряд ли произойдет в ближайшие месяцы, Украина может потерять несколько городов на Донбассе, а Дональд Трамп будет продолжать дипломатические усилия. Какие сценарии развития российско-украинской войны считают вероятными на Polymarket?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Год назад биржа ставок Polymarket стала сенсацией в мировых медиа, когда ее пользователи уверенно спрогнозировали победу Дональда Трампа на выборах президента США, невзирая на его равные показатели в соцопросах с основной конкуренткой Камалой Харрис.
Биржи ставок отличаются от классических букмекерских контор. Ключевыми являются два отличия:
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.