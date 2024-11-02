Гра «китів». Дональд Трамп є фаворитом на біржах прогнозів, але у соцопитуваннях йде врівень з Камалою Гарріс. Як влаштований ринок політичних ставок у США?

Гравці по всьому світу ставлять мільйони доларів на перемогу свого кандидата на виборах президента США. Чим вони керуються і чи можливо таким чином вплинути на реальні передвиборчі розклади? Розбір Forbes Ukraine

З початку жовтня республіканець Дональд Трамп вирвався у фаворити президентських перегонів на букмекерських сайтах та біржах передбачень. На найпопулярнішій американській біржі ставок Polymarket на 1 листопада шанси Трампа на перемогу оцінюються у 63%, на конкурентній Kalshi – 56%.

Ці показники відрізняються від даних соціологічних опитувань, які прогнозують рівну боротьбу двох кандидатів. У симуляції порталу 538, побудованій на основі соціологічних опитувань, Трамп перемагає у 53 випадках зі 100, Гарріс – у 47, станом на 31 жовтня.

Як влаштований ринок політичних ставок у США, чому показники ставок відрізняються від соціологічних опитувань та хто з них точніше відображає реальність? Forbes Ukraine розпитав про це американських економічних та політичних аналітиків.

Легали та нелегали

Для ставок на результат виборів президента США найбільш популярні дві платформи – Polymarket та Kalshi, розповідає Раджив Сетхі, професор економіки в Бернард-коледжі Колумбійського університету та позаштатний професор Інституту Санта-Фе. Сетхі аналізує ситуацію довкола ставок на вибори та соцопитувань.