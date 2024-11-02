Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Дональд Трамп Камала Гарріс /Getty Images
Категорія
Світ
Дата

Forbes Digital

Гра «китів». Дональд Трамп є фаворитом на біржах прогнозів, але у соцопитуваннях йде врівень з Камалою Гарріс. Як влаштований ринок політичних ставок у США?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

6 хв читання

Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс на дебатах 10 вересня Фото Getty Images

Гравці по всьому світу ставлять мільйони доларів на перемогу свого кандидата на виборах президента США. Чим вони керуються і чи можливо таким чином вплинути на реальні передвиборчі розклади? Розбір Forbes Ukraine

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

З початку жовтня республіканець Дональд Трамп вирвався у фаворити президентських перегонів на букмекерських сайтах та біржах передбачень. На найпопулярнішій американській біржі ставок Polymarket на 1 листопада шанси Трампа на перемогу оцінюються у 63%, на конкурентній Kalshi – 56%.

Ці показники відрізняються від даних соціологічних опитувань, які прогнозують рівну боротьбу двох кандидатів. У симуляції порталу 538, побудованій на основі соціологічних опитувань, Трамп перемагає у 53 випадках зі 100, Гарріс – у 47, станом на 31 жовтня. 

Як влаштований ринок політичних ставок у США, чому показники ставок відрізняються від соціологічних опитувань та хто з них точніше відображає реальність? Forbes Ukraine розпитав про це американських економічних та політичних аналітиків.

Легали та нелегали

Для ставок на результат виборів президента США найбільш популярні дві платформи – Polymarket та Kalshi, розповідає Раджив Сетхі, професор економіки в Бернард-коледжі Колумбійського університету та позаштатний професор Інституту Санта-Фе. Сетхі аналізує ситуацію довкола ставок на вибори та соцопитувань.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні