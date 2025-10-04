Підписка від 49 грн
Мирна угода малоймовірна. Війна України та Росії входить у новий етап після провалу дипломатії Трампа. Які чотири сценарії можливі? Ключове з аналізу CSIS

Війна не завершиться швидко, дипломатія Трампа провалилась. Війна Росії та України може розвиватись за чотирма сценаріями, вважають аналітики CSIS /колаж Анастасія Савеленко

Дипломатія Трампа з Путіним провалилась. CSIS бачить чотири сценарії війни Росії проти України Фото колаж Анастасія Савеленко

Дональд Трамп неправильно розуміє мотиви Володимира Путіна, який досі вірить у повну перемогу над Україною. Чому війна навряд завершиться найближчим часом? Сценарії від американського think tank Center for Strategic and Internationаl Studies (CSIS).

Дев’ять місяців дипломатії під проводом президента США Дональда Трампа провалились – війна навряд чи завершиться найближчим часом, констатують автори аналізу CSIS Макс Бергман та Марія Снєговая.

Ймовірно, Трамп припускав, що Росія піде на припинення війни з раціональних міркувань: через високі втрати, незначний прогрес на полі бою та проблеми в економіці, що наростають.

