Дональд Трамп неправильно розуміє мотиви Володимира Путіна, який досі вірить у повну перемогу над Україною. Чому війна навряд завершиться найближчим часом? Сценарії від американського think tank Center for Strategic and Internationаl Studies (CSIS).

Дев’ять місяців дипломатії під проводом президента США Дональда Трампа провалились – війна навряд чи завершиться найближчим часом, констатують автори аналізу CSIS Макс Бергман та Марія Снєговая.

Ймовірно, Трамп припускав, що Росія піде на припинення війни з раціональних міркувань: через високі втрати, незначний прогрес на полі бою та проблеми в економіці, що наростають.