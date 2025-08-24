Підписка від 49 грн
Війна
Forbes Digital

Мистецтво як свідок. Десять робіт українських художників та художниць про боротьбу, втрати війни та силу українців. Фотопроєкт Forbes Ukraine до Дня Незалежності

Яна Качковська
Яна Качковська
Forbes

11 хв читання

Білик, Меморіал українським розвідникам /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Назар Білик відмовляється від пафосу та риторики радянських монументів, натомість пропонує мову емпатії та відкритості. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

До Дня Незалежності Forbes Ukraine разом із провідними мистецтвознавцями й кураторами відібрав десять робіт українських художників та художниць, які сформували нову візуальну мову війни.

Боротьба українського народу за країну та її незалежність триває. Змінюється й сама Україна. У такі часи чутливим індикатором суспільних змін стає мистецтво.

Повномасштабне вторгнення стало тією точкою, що змусила заново переозначити досвід минулого і знайти нові слова для розмови про втрати, біль і гідність.

