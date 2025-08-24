До Дня Незалежності Forbes Ukraine разом із провідними мистецтвознавцями й кураторами відібрав десять робіт українських художників та художниць, які сформували нову візуальну мову війни.
Боротьба українського народу за країну та її незалежність триває. Змінюється й сама Україна. У такі часи чутливим індикатором суспільних змін стає мистецтво.
Повномасштабне вторгнення стало тією точкою, що змусила заново переозначити досвід минулого і знайти нові слова для розмови про втрати, біль і гідність.
