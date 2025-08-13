Армія Росії за кілька днів просунулася в районі Покровська на глибину понад 10 км. OSINT-спільнота б'є на сполох, командування запевняє в контролі над ситуацією, а посилювати оборону напрямку відправився «Азов». Які тактичні й стратегічні загрози зʼявились на найгарячішому напрямку фронту?

Армія Росії за останні кілька днів просунулась приблизно на 10 км у районі Добропілля у напрямку Золотого Колодязя та Кучерового Яру, які знаходяться поруч із Покровським напрямком, повідомила 11 серпня команда проєкту DeepState.

У спільноті OSINT-аналітиків оцінюють ці події або як «прорив», або як серйозне проникнення та попереджають про загрозу катастрофічних сценаріїв. Із критикою командування Сил оборони публічно виступили, зокрема, ексначальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич та керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Водночас в ОСУВ «Дніпро» переконують, що відбулося просочування малих груп ворога без взяття території під контроль. «Росіяни спробували просочитись декількома малочисельними групами, деякі з них уже знищені, інші – в процесі знищення», – прокоментували ситуацію в Генштабі ЗСУ.

За рішенням головкома ЗСУ Олександра Сирського, виділено додаткові сили й засоби для захисту Покровського напрямку, запевняють у ГШ. Про перекидання на напрямок своїх сил повідомив і 1-й корпус НГУ «Азов».

Що насправді сталось у районі Добропілля, які це може мати наслідки для фронту та чи є потенціал стримати ситуацію від найзагрозливіших сценаріїв? Forbes Ukraine поговорив про це із Сергієм Згурцем, директором мілітарної інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Провал у районі Добропілля: що відбувається та які причини