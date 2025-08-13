Forbes Digital підписка
«Путин это использует в разговоре с Трампом». Почему провалился фронт в районе Доброполья и какие угрозы для Донбасса? Объясняет директор Defense Express Сергей Згурец

Марк Сировой
Сергей Згурец, директор Defense Express

Армия России через несколько дней продвинулась в районе Покровска на глубину более 10 км. OSINT-сообщество бьет тревогу, командование уверяет в контроле над ситуацией, а усиливать оборону направления отправился «Азов». Какие тактические и стратегические угрозы появились на самом горячем направлении фронта?

Армия России за последние несколько дней продвинулась примерно на 10 км в районе Доброполья в направлении находящихся рядом с Покровским направлением Золотого Колодезя и Кучерового Яра, сообщила 11 августа команда проекта DeepState.

В сообществе OSINT-аналитиков оценивают эти события либо как прорыв, либо как серьезное проникновение и предупреждают об угрозе катастрофических сценариев. С критикой командования Сил обороны публично выступили, в частности, экс-начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич и руководитель фонда «Повернись живим» Тарас Чмут.

В то же время в ОСУО «Днепр» убеждают, что произошло просачивание малых групп врага без взятия территории под контроль. «Россияне попытались проникнуть несколькими малочисленными группами, некоторые из них уже уничтожены, другие – в процессе уничтожения», – прокомментировали ситуацию в Генштабе ВСУ.

По решению главкома ВСУ Александра Сырского выделены дополнительные силы и средства для защиты Покровского направления, уверяют в ГШ. О перебрасывании на направление своих сил сообщил и 1-й корпус НГУ «Азов».

Что действительно произошло в районе Доброполья, какие это может иметь последствия для фронта и есть ли потенциал удержать ситуацию от наиболее угрожающих сценариев? Forbes Ukraine поговорил об этом с Сергеем Згурцем, директором милитарной информационно консалтинговой компании Defense Express.

Провал в районе Доброполья: что происходит и какие причины

