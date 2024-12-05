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Це будуть не корпуси, а дивізії. ЗСУ планує перехід із бригадної до корпусної структури. Підполковник «Азову» Богдан Кротевич (Тавр) про те, що небезпечно у цій ідеї

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

4 хв читання

корпус-бригада ЗСУ Тавр /Alice Martins/For The Washington Post via Getty Images

Підполковник Богдан Кротевич (позивний Тавр), начштабу 12 бригади НГУ «Азов» Фото Alice Martins/For The Washington Post via Getty Images

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У ЗСУ буде створена корпусна структура. Це дасть змогу зекономити людський і матеріальний ресурс, впевнені у Збройних силах. Чи можливий такий перехід у ситуації, коли ворог наступає на фронті, та як це ефективніше зробити, розповідає підполковник Богдан Кротевич (позивний Тавр), начштабу 12 бригади НГУ «Азов»

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22 листопада низка українських медіа із посиланням на джерело у ЗСУ повідомили, що готується перехід на систему «корпус-бригада». Деталі реформи невідомі, хоча джерела видань й обіцяли опублікувати їх до кінця жовтня-листопада.

Вже на наступний день президент Володимир Зеленський підтримав ідею корпусної системи управління в ЗСУ. Але з наголосом: якщо це допоможе зменшити бюрократію в армії. «Якщо корпусна система скоротить відстань між генералом і солдатом, якщо бюрократичність зменшиться, нехай роблять. Офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал», – заявив Зеленський.

Чому у Силах оборони давно назріла управлінська реформа та як вона має виглядати? Forbes Ukraine поговорив про це з підполковником Богданом Кротевичем (позивний Тавр), начштабу 12 бригади НГУ «Азов».

Розмову скорочено та відредаговано для зрозумілості. Діючим військовослужбовцям ЗСУ доступ до матеріалу може бути наданий за запитом на [email protected].

Яким має бути військове управління

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