Легендарний загін спецпризначення Нацгвардії Lasar’s Group – один із найефективніших дронових підрозділів України. На їхньому рахунку – знищених російських цілей на $12 млрд, зокрема, понад 2000 танків. Майже кожен п’ятий танк, втрачений Росією, – це їхня робота. Який рецепт ефективності? Про це командир Lasar’s Group Павло Єлізаров розповів в інтервʼю під час конференції Forbes Ukraine «Саміт СЕО 2025»
Підрозділ Lasar’s Group був першопрохідцем у застосуванні важких бомберів на фронті, які дистанційно літають на Starlink ще з літа 2022-го. Ще одна унікальність – закрита екосистема. Борти роблять дружні підприємства тільки для Lasar’s Group, підрозділ сам їх тестує, застосовує та не передає в інші частини сил оборони.
Створив Lasasrʼs Gorup – Павло Єлізаров, 57, колишній гендиректор і продюсер студії Савіка Шустера та герой вересневої обкладинки журналу Forbes Ukraine.
Єлізаров часто повторює, що хотів збудувати дроновий McDonalds у Силах оборони, та має бізнесовий погляд на менеджмент війни.
Ще восени 2022-го він показав підлеглим розрахунки для, здавалося б, нереальної цілі: скільки російських танків треба знищувати щоночі, щоб прибрати їх з поля бою. За три роки підхід спрацював: танків поблизу фронту майже не знайти.
Однак перед Lasar’s Group, який спеціалізувався на танках, постало питання – що робити далі? Про це, а також про те, як бізнес-підхід допоміг з нуля вибудувати топовий підрозділ з Єлізаровим поговорили головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко та засновник виробника дронів «Генерал Черешня» Станіслав Гришин під час конференції «Саміт СЕО 2025».
Forbes Ukraine обрав основні тези з інтерв’ю.
