Syndicate – один із перших українських streetwear-брендів, який вдало обʼєднав мистецтво з модою. На речі бренду чималий попит, незважаючи на ціни, що у два-три рази вищі за ринкові. Чому засновники Syndicate відмовилися масштабувати успіх?

У 2008 році киянин Тарас Шевчук, 43, не знайшов футболку з принтом на подарунок і побачив у цьому бізнес‐можливість. Разом із дизайнером і другом дитинства Віталієм Клюшкіним створив бренд Frequency, вклавши $10 000. Паралельно запустив друк на футболках під замовлення Single Print. «Купив принтер з Китаю, який друкував просто на тканині, це було ноу‐хау», – згадує Шевчук.

«Мільйонів не було», – усміхається Шевчук. За рік партнерові запропонували кращу роботу, і той пішов. «З солідарності вирішив не розвивати бренд сам», – каже Шевчук. Натомість зʼявилося багато знайомих дизайнерів, вирішив створювати принти разом із ними, пригадує підприємець. Так наприкінці 2009‐го з’явився Syndicate.