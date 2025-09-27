Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:10 хвилин
Syndicate – один із перших українських streetwear-брендів, який вдало обʼєднав мистецтво з модою. На речі бренду чималий попит, незважаючи на ціни, що у два-три рази вищі за ринкові. Чому засновники Syndicate відмовилися масштабувати успіх?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У 2008 році киянин Тарас Шевчук, 43, не знайшов футболку з принтом на подарунок і побачив у цьому бізнес‐можливість. Разом із дизайнером і другом дитинства Віталієм Клюшкіним створив бренд Frequency, вклавши $10 000. Паралельно запустив друк на футболках під замовлення Single Print. «Купив принтер з Китаю, який друкував просто на тканині, це було ноу‐хау», – згадує Шевчук.
«Мільйонів не було», – усміхається Шевчук. За рік партнерові запропонували кращу роботу, і той пішов. «З солідарності вирішив не розвивати бренд сам», – каже Шевчук. Натомість зʼявилося багато знайомих дизайнерів, вирішив створювати принти разом із ними, пригадує підприємець. Так наприкінці 2009‐го з’явився Syndicate.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.