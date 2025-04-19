«Оренда — $10-40 за метр». Чи вигідно відкривати бізнес на території ЖК? Шість кейсів підприємців з Києва та Львова

Бізнес у житлових комплексах (ЖК) виграють завдяки стабільному трафіку, але критично залежать від відносин з мешканцями. Як обрати розташування, маркетинг і сервіс та залучати клієнтів поряд з їхнім домом?

«Ми стали місцем, де жителі проводять збори ОСББ», – розповідає власниця кафе Mood and Bakery Катерина Дробик. З кінця 2023-го разом з чоловіком володіє мобільною кавʼярнею в центрі Львова, восени наступного року вирішили відкрити повноцінний заклад. Локацію обрали в ЖК «Лінкольн», що за 40 хв ходьби від міської Ратуші.

Перевага бізнесу в ЖК – відносно легкий вхід та широкий вибір локацій, каже співвласник київської мережі хімчисток ЦЕХ Євген Мордвінов. Шість із 14 локацій підприємець відкрив на території житлових комплексів. «Оренда на третину дешевша, порівняно з локаціями на вулицях чи ТРЦ, термін окупності – співставний з точкою в торговому центрі», – говорить він.

Ризики таких локацій – залежність від заселеності квартир та відносин з мешканцями, кажуть опитані в матеріалі підприємці.