Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Оренда — $10-40 за метр». Чи вигідно відкривати бізнес на території ЖК? Шість кейсів підприємців з Києва та Львова

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

5 хв читання

Backstage Comfort Town /Надано Backstage

Салон краси Backstage в київському ЖК Comfort Town Фото Надано Backstage

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:42 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:42

Бізнес у житлових комплексах (ЖК) виграють завдяки стабільному трафіку, але критично залежать від відносин з мешканцями. Як обрати розташування, маркетинг і сервіс та залучати клієнтів поряд з їхнім домом?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

«Ми стали місцем, де жителі проводять збори ОСББ», – розповідає власниця кафе Mood and Bakery Катерина Дробик. З кінця 2023-го разом з чоловіком володіє мобільною кавʼярнею в центрі Львова, восени наступного року вирішили відкрити повноцінний заклад. Локацію обрали в ЖК «Лінкольн», що за 40 хв ходьби від міської Ратуші.

Перевага бізнесу в ЖК – відносно легкий вхід та широкий вибір локацій, каже співвласник київської мережі хімчисток ЦЕХ Євген Мордвінов. Шість із 14 локацій підприємець відкрив на території житлових комплексів. «Оренда на третину дешевша, порівняно з локаціями на вулицях чи ТРЦ, термін окупності – співставний з точкою в торговому центрі», – говорить він. 

Ризики таких локацій – залежність від заселеності квартир та відносин з мешканцями, кажуть опитані в матеріалі підприємці.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні